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Haberler Muğla Koli Koli tavukları ormana döktüler! Muğla'da şaşırtan görüntüler

Koli Koli tavukları ormana döktüler! Muğla'da şaşırtan görüntüler

Muğla'da koli koli tavukları ormana döktüler. Milas ilçesinde yaşanan olayda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce paketler halinde tam ve parçalanmış tavukların ağaçların arasına döküldüğü görüldü.

İHA

26.04.2023, 18:29

Milas - Yatağan karayolu Boğayokuşu mevkiinde mola veren vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şoke oldular.

Koli Koli tavukları ormana döktüler! Muğla’da şaşırtan görüntüler

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ormanlık alana bırakıldığı tahmin edilen paketli bütün ve parça tavuklar hem hayvanseverlerin hem de çevrecilerin tepkisine neden oldu.

Koli Koli tavukları ormana döktüler! Muğla’da şaşırtan görüntüler

Çöpe atılan tavukların Milas Geçici Hayvan Barınağı'ndaki sokak hayvanları için yetkililere teslim edilebileceğini belirten hayvanseverler, "Bu yapılan doğaya saldırı, sokak hayvanlarına yapılan haksızlıktır. Çok mu zordu bunları sokaktaki canlara ulaştırmak. Doğayı bu şekilde katletmek neyin nesi. Bu olayı gerçekleştirenlerin kısa sürede tespit edilmesini bekliyoruz" dediler.

Koli Koli tavukları ormana döktüler! Muğla’da şaşırtan görüntüler

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından konuyla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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