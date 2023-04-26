Koli Koli tavukları ormana döktüler! Muğla’da şaşırtan görüntüler

Çöpe atılan tavukların Milas Geçici Hayvan Barınağı'ndaki sokak hayvanları için yetkililere teslim edilebileceğini belirten hayvanseverler, "Bu yapılan doğaya saldırı, sokak hayvanlarına yapılan haksızlıktır. Çok mu zordu bunları sokaktaki canlara ulaştırmak. Doğayı bu şekilde katletmek neyin nesi. Bu olayı gerçekleştirenlerin kısa sürede tespit edilmesini bekliyoruz" dediler.