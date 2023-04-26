Korkan deve düğünü kabusa döndürüyordu

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, düğün öncesi ağırlık götürme töreninde otomobilden ürken deve korku ve panik yaşattı. Düğün öncesi kız evine götürülen ağırlıkları (eşya ve hediye) taşıyan deve ürkerek zıplamaya başladı. Bu sırada caddedeki vatandaşlar ve yabancı turistler korku ve panik yaşayarak kaçışmaya başladı. Taşıdığı malzemelerin yere saçıldığı deve caddedeki işletmelerin tentelerine çaparak yere düştü. Tekrar ayağa kalkıp zıplamaya devam eden deve güçlükle zapt edildi. Korku ve panik anları, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

ADEM ÜLKER