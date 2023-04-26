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Haberler Muğla Muğla Yatağan'da uyuşturucu ile kaçak içki operasyonu

Muğla Yatağan'da uyuşturucu ile kaçak içki operasyonu

KOM Şube Müdürlüğü ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddesi ve kaçak içki ele geçirildi.

İHA

26.04.2023, 18:06

Muğla Yatağan’da uyuşturucu ile kaçak içki operasyonu
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Yatağan İlçesi Köklük Mahallesinde ikamet eden O.T. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine İstihbarat, KOM Şube Müdürlüğü ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin evlerinde arama yapıldı.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; bir miktar metamfetamin, kubar esrar, kenevir tohumu, sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 100 litre şarap ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
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