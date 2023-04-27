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Haberler Muğla Başından vurulmuş halde ölü bulundu

Başından vurulmuş halde ölü bulundu

27.4.2023

Gazete

Başından vurulmuş halde ölü bulundu
Muğla'nın Dalaman ilçesinde emlakçılık yapan Musa Isparta, aracının içinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Dalaman'ın Kayacık sahilinde araba içinde kafasından vurulmuş bir kişiyi görenler polise haber verdi. Olay yerine giden Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın yolcu koltuğundaki kişinin başından vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin Dalaman'da emlakçılık yapan evli ve bir çocuk babası Musa Isparta (45) olduğu tespit edildi. Olay yeri savcısının yaptığı incelemenin ardından Isparta'nın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÖMER KUNDAKÇI
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