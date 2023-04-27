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Haberler Muğla Cani kayınpeder cezaevine gönderildi

Cani kayınpeder cezaevine gönderildi

27.4.2023

Gazete

Cani kayınpeder cezaevine gönderildi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde gelinini öldüren ve ardından yakmaya çalışan 72 yaşındaki Kamil Öğüt tutuklandı. Önceki gün Seydikemer'in Atlıdere köyünde meydana gelen olayda, Öğüt, oğluyla arasının açık olmasından sorumlu tuttuğu bir çocuk annesi gelini Hatice Öğüt'le (46) tartışmış ardından öldürüp ateşe vermişti. Olayın ardından kaçan Kamil Öğüt, 2 kilometre uzakta ormanlık alanda jandarma tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen Kamil Öğüt tutuklanarak Fethiye Cezaevine gönderildi. Kamil Öğüt'ün verdiği ifadesinde, aile içi huzursuzluklar yaşadıklarını, ve bu konuda gelinini suçladığı öğrenildi.

MURAT YALÇIN
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