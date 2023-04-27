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Haberler Muğla Muğla'da 3 zehir taciri yakalandı

Muğla'da 3 zehir taciri yakalandı

Muğla Fethiye'de bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı alan Fethiye Narkotik Ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İHA

27.04.2023, 16:17

Muğla’da 3 zehir taciri yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Fethiye'nin Patlangıç Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı alındı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Ekipleri ikamete operasyon düzenledi. İkamette uyuşturucu partisi şeklinde eğlence olduğu görülürken 10 kişi gözaltına alındı.

İkamet ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 250 gram esrar, 25 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 11 adet uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 7 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticaretinden adli mercilere sevk edilen E.C.T, M.M ve D.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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