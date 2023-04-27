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Haberler Muğla Mugla’da 31 bin 123 yerleşik yabancı yaşıyor

Mugla’da 31 bin 123 yerleşik yabancı yaşıyor

27.4.2023

Gazete

Mugla’da 31 bin 123 yerleşik yabancı yaşıyor
Türkiye'de en fazla yerleşik yabancı vatandaşın yaşadığı il sıralamasında 7'inci sırada yer alan Muğla'ya son bir yılda 8 bin 576 kişi oturma izni aldı. Muğla toplamında oturma izni bulunan yerleşik yabancı vatandaş sayısı 31 bin 123'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Muğla, Türkiye'de ikamet ve oturma iznine sahip yerleşik yabancı sayısında Ankara, Antalya, Bursa, Mersin, İstanbul ve İzmir'den sonra 7inci il durumunda. Muğla'da oturma izni bulunanlar içinde İngiliz, Rusya, Almanya ve Ukrayna vatandaşları ilk sırada yer alıyor.

ADEM ÜLKER
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