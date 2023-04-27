Yunan adalarına kaçmaya çalışan 13 FETÖ üyesi ve 3 organizatör yakalandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin Ortaca ilçesinin İztuzu Plajı'ndan Yunan adalarına kaçacakları bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekiplerince tekneye operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 FETÖ/PDY üyesi ile 3 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen meslekten ihraç polisler İ.Ö., H.H., hakim Ö.Ş., öğretmenler H.K., M.K., imam Y.Y., yurt müdürleri N.K., L.K. ile özel sektör çalışanları A.Ç. ve Ö.F.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.Ç., S.A. ve A.K. ile organizatörler O.C., H.Y. ve B.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.