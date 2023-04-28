Servis minibüsü devrildi: 9’u öğretmen 10 yaralı

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 9'u öğretmen 10 kişi yaralandı.Seydikemer'in Karadere Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenleri taşıyan Osman Marangoz yönetimindeki 48 S 3466 plakalı servisi minibüsü Çukurincir Mahallesi- Karadere Mahallesi karayolun havanın yağışlı olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Marangoz ile 9 öğretmen yaralandı. Yaralı 10 kişi Fethiye ilçesindeki devlet hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

MURAT YALÇIN