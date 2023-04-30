CHP’li başkan’a iskele kıyağı

Muğla Marmaris'te, CHP Kadın Kolları Başkanı Zehra Gezer'e ait iskelenin kaçak olduğu tespit edildi. CHP'li Marmaris Belediyesi, Valilik kararına rağmen iskeleyi yıkmadı. Marmaris CHP Kadın Kolları Başkanı Zehra Gezer'a ait Bozburun beldesindeki iskelenin kaçak olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Muğla Valiliği, iskeleyi Gezer'ın kendisi yıkmaması halinde Marmaris Belediyesi'nin yıkım işlemini gerçekleştirmesine dair yazı yazdı. Karara göre, 3 gün içinde yıkılması gereken iskele ile ilgili hem Gezer hem Marmaris Belediyesi işlem yapmadı.



VURAL EFECİK

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