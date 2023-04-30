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Haberler Muğla CHP’li başkan’a iskele kıyağı

CHP’li başkan’a iskele kıyağı

30.4.2023

Gazete

CHP’li başkan’a iskele kıyağı
Muğla Marmaris'te, CHP Kadın Kolları Başkanı Zehra Gezer'e ait iskelenin kaçak olduğu tespit edildi. CHP'li Marmaris Belediyesi, Valilik kararına rağmen iskeleyi yıkmadı. Marmaris CHP Kadın Kolları Başkanı Zehra Gezer'a ait Bozburun beldesindeki iskelenin kaçak olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Muğla Valiliği, iskeleyi Gezer'ın kendisi yıkmaması halinde Marmaris Belediyesi'nin yıkım işlemini gerçekleştirmesine dair yazı yazdı. Karara göre, 3 gün içinde yıkılması gereken iskele ile ilgili hem Gezer hem Marmaris Belediyesi işlem yapmadı.

VURAL EFECİK
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