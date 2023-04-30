Domates ihracatında kota 500 bin tona çıktı

Muğla'nın Seydikemer, Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinden Rusya'ya ihraç edilen domates kotası Rusya tarafından 350 bin tondan 500 bin tona çıkarıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptıkları son görüşmede çıkan karar sonucunda Türk domatesi Rus sofralarındaki yerini daha güçlü bir şekilde alacak. Taze domatesin 2022 yılında 377 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdığı bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 150 bin tonluk kota artışının Rusya'ya domates ihracatının yolunu güçlü bir şekilde açtığını dile getirdi. Sektörün önünü açan karar nedeniyle Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Uçak, "Bu kararın üreticilerimize ve ihracatçılarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu. Uçak, domates ihracatının bu olumlu karar sonrasında 2023 yılı sonunda 500 milyon dolara ulaşabileceğini belirtti.

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