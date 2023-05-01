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Muğla'da her yerde aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Muğla’da 13 Nisan'dan beri kayıp olarak aranan 77 yaşındaki Halil Yavaş, Girme Barajı’nın dalgakıran kısmında ölü olarak bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

01.05.2023, 13:50

Muğla’da her yerde aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde birlikte yaşadıkları babası Halil Yavaş'tan 13 Nisan günü evinden çıktıktan sonra bir daha haber alamayan oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine ekipler bölgede Yavaş'ı bulmak için çalışma başlattı.

Günlerdir süren aramalar sonucunda Girme Barajı'nın dalgakıran kısmında Yavaş'ın cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yavaş'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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