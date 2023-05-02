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Haberler Muğla Fethiye’de yürekler ağza geldi! Otomobil mermer dükkanına daldı: 1 yaralı

Fethiye’de yürekler ağza geldi! Otomobil mermer dükkanına daldı: 1 yaralı

Muğla Fethiye'de bir sürücü önündeki araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada mermer dükkanına daldı. Kaza sonucunda bir kişi yaralandı.

İHA

02.05.2023, 09:21

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Karaçulha Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda, meydana gelen olayda önündeki otomobile çarpmamak için manevra yapan R.M.K, aracının kontrolünü kaybetti.

Fethiye’de yürekler ağza geldi! Otomobil mermer dükkanına daldı: 1 yaralı

Otomobil takla atarak, mermer dükkanına girdi. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Fethiye’de yürekler ağza geldi! Otomobil mermer dükkanına daldı: 1 yaralı

Kazada yaralanan sürücü Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer otomobil sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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