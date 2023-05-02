Fethiye’de yürekler ağza geldi! Otomobil mermer dükkanına daldı: 1 yaralı

Kazada yaralanan sürücü Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer otomobil sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.