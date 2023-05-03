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Haberler Muğla Boğalar Karan bebek için güreşti

Boğalar Karan bebek için güreşti

Milas’ın Karacahisar köyünde boğa güreşi festivali düzenlendi. 100 boğanın mücadele ettiği festivalin geliri SMA Tip-1 hastası Karan bebeğin yardım kampanyasına bağışlanacak.

3.5.2023

Gazete

Boğalar Karan bebek için güreşti


Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Karacahisar köyünde SMA Tip-1 hastası Karan bebek için boğa güreşi festivali düzenlendi. Boğaların güreşleri zaman zaman nefes kesen görüntülere sahne oldu, 2 kişi ayağından yaralandı. Güreşlerde yaklaşık 100 boğa mücadele etti. Binlerce kişinin izlediği
güreşlerde boğalar kızgınlıklarıyla rakiplerini kovaladı, zaman zaman alanın dışına yönelerek heyecanlı anlar yaşanmasına da sebep oldular, 2 kişi ayağından yaralandı. Kazanan boğaların sahiplerine kupaları verildi, elde edilen gelirin tamamının SMA hastası Karan bebek yararına düzenlenen yardım kampanyasına bağışlanacağı açıklandı.

ADEM ÜLKER
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