Boğalar Karan bebek için güreşti

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Karacahisar köyünde SMA Tip-1 hastası Karan bebek için boğa güreşi festivali düzenlendi. Boğaların güreşleri zaman zaman nefes kesen görüntülere sahne oldu, 2 kişi ayağından yaralandı. Güreşlerde yaklaşık 100 boğa mücadele etti. Binlerce kişinin izlediğigüreşlerde boğalar kızgınlıklarıyla rakiplerini kovaladı, zaman zaman alanın dışına yönelerek heyecanlı anlar yaşanmasına da sebep oldular, 2 kişi ayağından yaralandı. Kazanan boğaların sahiplerine kupaları verildi, elde edilen gelirin tamamının SMA hastası Karan bebek yararına düzenlenen yardım kampanyasına bağışlanacağı açıklandı.