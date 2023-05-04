Fırtına sebebiyle dağlık alana sert iniş yapan paraşütçüler yaralandı

Bugün öğle saatlerinde Fethiye Babadağ 1700 pistinden tandem (ikili) single (tekli) uçuş gerçekleştiren bir grup paraşütçü, bölgede bir anda meydana gelen fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.
04.05.2023, 14:26 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023, 14:38
Bugün öğle saatlerinde Fethiye Babadağ 1700 pistinden tandem (ikili) single (tekli) uçuş gerçekleştiren bir grup paraşütçü, bölgede bir anda meydana gelen fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.
Ölüdeniz plajına inmek isteyen paraşütçülerin bir kısmı fırtına nedeniyle, Fethiye şehir merkezi, dağlık ve ormanlık alanlara zorunlu iniş yaptı.
İniş sırasında bazı paraşütçülerin ağaçlarda asılı kaldığı ve yaralandığı öğrenildi.
Yaşanan olay sonrası paraşütçülerin bulunduğu alanlara 112 Acil Sağlık, itfaiye, AKUT, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
İniş sırasında düşen ve yaralanan paraşütçülerin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Ekiplerin bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.