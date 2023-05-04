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Haberler Muğla Fırtına sebebiyle dağlık alana sert iniş yapan paraşütçüler yaralandı

Fırtına sebebiyle dağlık alana sert iniş yapan paraşütçüler yaralandı

Muğla Fethiye'de 1700 metre pistinden tekli ve ikili atlayan paraşütçüler, bir anda çıkan fırtına yüzünden plaj yerine dağlık ve ormanlık alana inmek zorunda kaldı. Meydana gelen olayda bazı paraşütçülerin sert inişine bağlı olarak yaralandığı öğrenildi.

İHA

04.05.2023, 14:26 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023, 14:38

Bugün öğle saatlerinde Fethiye Babadağ 1700 pistinden tandem (ikili) single (tekli) uçuş gerçekleştiren bir grup paraşütçü, bölgede bir anda meydana gelen fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

Fırtına sebebiyle dağlık alana sert iniş yapan paraşütçüler yaralandı

Ölüdeniz plajına inmek isteyen paraşütçülerin bir kısmı fırtına nedeniyle, Fethiye şehir merkezi, dağlık ve ormanlık alanlara zorunlu iniş yaptı.

Fırtına sebebiyle dağlık alana sert iniş yapan paraşütçüler yaralandı

İniş sırasında bazı paraşütçülerin ağaçlarda asılı kaldığı ve yaralandığı öğrenildi.

Fırtına sebebiyle dağlık alana sert iniş yapan paraşütçüler yaralandı

Yaşanan olay sonrası paraşütçülerin bulunduğu alanlara 112 Acil Sağlık, itfaiye, AKUT, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Fırtına sebebiyle dağlık alana sert iniş yapan paraşütçüler yaralandı

İniş sırasında düşen ve yaralanan paraşütçülerin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Fırtına sebebiyle dağlık alana sert iniş yapan paraşütçüler yaralandı

Ekiplerin bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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