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Haberler Muğla Midibüs kamyona çarptı: 4’ü ağır 34 yaralı

Midibüs kamyona çarptı: 4’ü ağır 34 yaralı

4.5.2023

Gazete

Midibüs kamyona çarptı: 4’ü ağır 34 yaralı
Muğla'da midibüsle kamyonun çarpıştığı kazada 34 kişi yaralandı. Kaza, Muğla-Yatağan yolunun Madenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göksel Kocabıyık'ın kullandığı Büyükşehir Belediyesine ait 48 M 7962 plakalı midibüs, 34 DEB 307 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücülerle midibüste bulunan yolcular yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevkedildi. Muğla ve Yatağan'daki hastanelere kaldırılan 34 yaralıdan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ADEM ÜLKER
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