Muğla’da 3 traktör kazası 3 ölüm

Muğla'nın Menteşe, Seydikemer ve Yatağan ilçelerinde meydana gelen 3 traktör kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Menteşe'nin Dokuzçam köyünde orman işçisi 22 yaşındaki Erhan Korkut'un kullandığı traktör kontrolden çıkarak yuvarlandı. Kazada traktör altında kalan Korkut hayatını kaybetti. Seydikemer'in Yaka köyünde komşusunun evine inşaat malzemesi taşıyan Veli Tüfekçi'nin (59) kullandığı traktör devrildi. Tüfekçi kaza yerinde hayatını kaybetti. Yatağan'ın Madenler köyü yakınlarında ise Ali Erdoğan yönetimindeki traktör ile Ramazan Kırıkoğlu'nun kullandığı motosiklet çarpıştı. Traktörün altında kalan Kırıkoğlu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.



ADEM ÜLKER

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