Anne ve oğlunun korkunç sonu! Evlerinde yanarak can verdiler

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi'nde bulunan bir ikamette bu sabah 6.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.