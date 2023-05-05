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Haberler Muğla Anne ve oğlunun korkunç sonu! Evlerinde yanarak can verdiler

Anne ve oğlunun korkunç sonu! Evlerinde yanarak can verdiler

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir evde sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Alevlere teslim olan evde bulunan anne ve oğlu yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

05.05.2023, 14:53

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi'nde bulunan bir ikamette bu sabah 6.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne oğulun korkunç sonu! Evlerinde yanarak can verdiler

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangında evde bulunan 53 yaşındaki Nurten Dağdelen ile 16 yaşındaki oğlu Hüseyin Dağdelen yaşamını yitirdi.

Anne oğulun korkunç sonu! Evlerinde yanarak can verdiler

75 yaşındaki P.D.'nin vücudunun çeşitli bölgelerinde küçük çaplı yanıklar oluşurken, yangında yaşamını yitiren Nurten Dağdelen'in kızı 17 yaşındaki P. D.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anne oğulun korkunç sonu! Evlerinde yanarak can verdiler

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne Nurten ve oğlu Hüseyin'in cansız bedenleri ise olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Anne oğulun korkunç sonu! Evlerinde yanarak can verdiler

Aynı evde ikamet eden A. D.'nin ise yangın sırasında ev dışında olduğu için olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

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