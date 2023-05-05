‘Can çekişiyordu benzinle yaktım’

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşanan tüyler ürpertici olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Gelinini öldüren Kamil Öğüt'ün cinayeti önceden planladığı ve gelini can çekişirken üzerine benzin döküp ateşe verdiği ortaya çıktı. Olay, 25 Nisan'da Seydikemer'in Atlıdere köyünde meydana geldi. Kamil Öğüt (72), oğlu Orhan Öğüt'le arasının açık olmasından sorumlu tuttuğu gelini Hatice Öğüt'ü (46) evlerinin yanında bulunan ahırda tüfekle sırtından vurarak öldürdü, daha sonra üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Cani kayınpeder kaçarken ateş silah sesini duyan komşuları tarafından söndürüldü. Olayın ardından yakalanan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Kamil Öğüt'ün mahkemede verdiği ifadede, gelinini öldüreceğini birkaç gün önce eşine söylediğini, eşinin de karşı çıktığını anlattı.

HAZIRLIK YAPMIŞ

Öğüt ifadesinde, "Oğlumla aramızda yıllardan beri gidip gelmeme nedeniyle husumet var. Bunun sebebinin gelinimden kaynaklandığını düşünüyorum ve bu yüzden öfkelendim. Oğlum Ramazan Bayramı'nda da gelmedi. Bayramdan birkaç gün önce gelinimi öldürmek istediğimi eşime söyledim. Eşim 'sakın böyle bir şey yapma' diye karşı çıktı" konuştu.

Öğüt, olaydan 3 ay önce plastik kelepçe ve bıçak alarak hazırlık yaptığını da söyledi ve "Gelinimi öldürmek için uygun zamanını kolladım. Olay günü ahıra girdiğini gördüm. Av tüfeğiyle ahıra girerek sırtına ateş ettim. Can çekiştiğini gördüm, üzerine benzin dökerek ateş atıp kaçtım" dedi.

'PİŞMANIM'

Öğüt, oğluyla birlikte kendilerine gelmediklerinden dolayı cinayeti işlediğini açıklayarak, "Pişmanım. Gelini öldürdükten sonra kendimi kelepçe ve iple asarak öldürmek istedim. Ancak jandarmalar gelip yakaladı" diye konuştu.

ERDOĞAN CANKUŞ