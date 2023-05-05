Fırtına Fethiye’de paraşütçüleri vurdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1700 metre pistinden tekli ve ikili atlayış gerçekleştiren paraşütçüler fırtına nedeniyle plaj yerine, dağlık, ormanlık ve yerleşim yerlerine zorunlu iniş yaptı. Babadağ'dan atlayış gerçekleştiren 16 paraşüt savruldu, 17 kişi hastanelik oldu.

Paraşütçülerin bir kısmı Fethiye şehir merkezi, dağlık ve ormanlık alanlara zorunlu iniş yaptı. Kimi paraşütçüler rüzgarla Babadağ'dan Fethiye yönüne, kimi paraşütçüler de Babadağ'dan Seydikemer'e kadar sürüklendi.

Polis, jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE ve sağlık ekipleri harekete geçti ve paraşütçüler kurtarıldı. 17 kişi tedavi altına alındı. Tek başına uçuş yapan iki pilota henüz ulaşılamadı. Kurtarama çalışmaları devam ediyor.

MURAT YALÇIN