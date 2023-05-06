Anne ile oğlu yangından kurtarılamadı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybederken, alevler yüzünden 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi'nde bulunan bir evde dün saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde bulunan 53 yaşındaki Nurten Dağdelen ile 16 yaşındaki oğlu Hüseyin Dağdelen yaşamını yitirdi.

KIZININ DURUMU AĞIR

Aile büyüklerinden 75 yaşındaki P.D.'nin vücudunun çeşitli bölgelerinde küçük çaplı yanıklar oluşurken, yangında yaşamını yitiren Nurten Dağdelen'in kızı 17 yaşındaki P.D.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne Nurten ve oğlu Hüseyin'in cansız bedenleri ise olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Aynı evde ikamet eden A.D.'nin ise yangın sırasında dışarıda olduğu öğrenildi.

ADEM ÜLKER