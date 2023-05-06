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Haberler Muğla Seydikemer’de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Seydikemer’de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada Ukrayna uyruklu şoförün kullandığı TIR ile otomobil çarpıştı. Otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, sürücüler yaralandı.

İHA

06.05.2023, 20:14

Seydikemer’de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Fethiye-Antalya Karayolu Sarıyer mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.T. idaresindeki 50 BC 048 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle Fethiye'ye yaş sebze ve meyve götüren Ukrayna uyruklu Y.M. yönetimindeki BX 3539 EX plakalı TIR'la çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri otomobildeki Keziban Taşezer'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücüler ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen feci kazada otomobil hurdaya dönerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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