Ukrayna’ya sebze götüren TIR ile otomobil çarpıştı

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada Ukrayna uyruklu şoförün kullandığı TIR ile otomobil çarpıştı. Kaza, Fethiye-Antalya Karayolu Sarıyer mevkiinde meydana geldi. M.T. idaresindeki otomobil, Fethiye'ye yaş sebze ve meyve götüren Ukrayna uyruklu Yaroslav Mekhanchuk yönetimindeki TIR'la çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri otomobildeki Keziban Taşezer'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücüler ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

MURAT YALÇIN