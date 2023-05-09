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Haberler Muğla İzinsiz dinamit facia yaratacaktı

İzinsiz dinamit facia yaratacaktı

9.5.2023

Gazete

İzinsiz dinamit facia yaratacaktı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde iş makinesinin kıramadığı büyük kayaları parçalamak için dinamit patlatıldı. Patlatılan dinamitle birlikte inşaatın yanındaki yerleşim alanına taş yağdı, bazı evler zarar gördü. Mahalle sakinleri, "Patlama çok şiddetliydi. Büyük panik yaşadık. Deprem oldu zannettik. Evlerimizin üzerine taş yağdı. Zarar gören evler var. Başkaları ev sahibi olacak, biz evlerimizi kaybedeceğiz. Yeter artık. Yüreklerimiz ağzımıza geldi. Evlerimiz her yerinden çatladı" diyerek tepkisini gösterdi.

ADEM ÜLKER

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