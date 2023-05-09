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Haberler Muğla Muğla'da 25 yıl hapis cezasıyla aranan suçlu yakalandı

Muğla'da 25 yıl hapis cezasıyla aranan suçlu yakalandı

Muğla Bodrum'da suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri yaptığı operasyonda, dolandırıcılık suçundan 25 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı.

İHA

09.05.2023, 12:11

Muğla’da 25 yıl hapis cezasıyla aranan suçlu yakalandı

Muğla Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Dolandırıcılık suçundan aranan O.K.'nın Bodrum'da olduğu tespit edildi. Hakkında "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 25 yıl 8 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan O.K. isimli şahıs Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. O.K. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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