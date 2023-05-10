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Haberler Muğla Muğla'da Yunanistan’ın ölüme ittiği 46 göçmen kurtarıldı

Muğla'da Yunanistan’ın ölüme ittiği 46 göçmen kurtarıldı

Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında kurtarıldı.

İHA

10.05.2023, 16:38

Muğla’da Yunanistan’ın ölüme ittiği 46 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.

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