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Muğla Datça'da Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Muğla’nın Datça ilçesinde kargo paketi ile uyuşturucu temin edileceği ihbarı sonrası Jandarma ekipleri harekete geçti. Operasyon sonucunda Bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

İHA

11.05.2023, 18:24

Muğla Datça’da Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda, Datça İlçesi İskele Mahallesinde S.Ö. isimli şahsın kargo üzerinden uyuşturucu madde temin edeceği bilgisi alındı. KOM. Şube Müdürlüğü ve Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın kargo kolisi ve ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, 305 gram macun esrar, bir miktar kubar esrar ve 9 adet sentetik ecza ele geçirildi. Datça Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği açıklandı.
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