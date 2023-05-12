Bıçaklanıp yol kenarına atıldı

Kadın cinayetleri bir türlü durmuyor. Vicdanları sızlatan olayın adresi bu kez Muğla'nın Milas ilçesi oldu. İlçedeki eski devlet hastanesi girişinde, henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulundu. Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan eski devlet hastanesi önünde yerde yatan bir kadını gören vatandaşlar, durumu hemen güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi.



BIÇAK DARBELERİ VAR

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücudunda bıçak yarası olan genç kadının saatler önce hayatını kaybettiği belirlendi. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde çalışma yaptıktan sonra henüz kimliği belirlenemeyen kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere görevliler tarafından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis, bıçaklandıktan sonra genç kadının bir otomobille yola atıldığı ihtimali üzerinde duruyor.



VOLKAN YILDIZ

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