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Haberler Muğla Başkan Erdoğan partisinin seçim programına telefonla bağlandı: Muğla CHP'nin bütün tezgahlarını bozacak

Başkan Erdoğan partisinin seçim programına telefonla bağlandı: Muğla CHP'nin bütün tezgahlarını bozacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla İl Başkanlığı'nın seçim programında milletvekili adayı Kadem Mete'nin telefonundan vatandaşlara seslendi. Erdoğan "Muğla'dan inşallah güzel haberler alıyoruz. Muğla, şimdiye kadar olan gidişatı inşallah olumlu istikamette dönüştürürse bizim için ayrı bir sevinç kaynağı olacak. Bu, CHP'nin bütün tezgahlarını, bütün oyunlarını bozacak" dedi.

AA

13.05.2023, 10:41

Başkan Erdoğan partisinin seçim programına telefonla bağlandı: Muğla CHP’nin bütün tezgahlarını bozacak

Başkan Erdoğan, AK Parti Menteşe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan programda İkizce Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Mete ile telefonda görüştü.

Çalışmalarla ilgili bilgi aldığı Mete'nin halk buluşmasında olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, telefondan vatandaşlara seslendi.

Vatandaşlara İstanbul'un Bahçelievler ilçesinden selamlarını ileten Erdoğan, güzel bir miting yaptıklarını ve İstanbul Kongre Merkezi'nde de gençlik toplantısına katılacağını belirtti.

Başkan Erdoğan, 3 bin kişilik salonda yapılacak toplantının pazar günü için güzel bir sinyal olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Muğla'dan inşallah güzel haberler alıyoruz. Muğla, şimdiye kadar olan gidişatı inşallah olumlu istikamette dönüştürürse bizim için ayrı bir sevinç kaynağı olacak. Bu, CHP'nin bütün tezgahlarını, bütün oyunlarını bozacak. Bu, bizi bir yerde inşallah 2024'e çok daha farklı bir şekilde hazırlayacak diye düşünüyorum. Malum bu sene Muğla'ya rahatsızlığım nedeniyle gelememiştim. Binali Bey'i göndermiştim. Fethiye'de ilgi ve alakanız güzel oldu. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun inşallah. Son 24 saati çok iyi geçirmemiz lazım ve 'Muğla'daki gidişatı inşallah farklı şekilde dönüştürelim.' diyorum. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Geleceğimiz aydınlık olsun."

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