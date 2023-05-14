Bodrum’u yakan hain PKK’dan para almış

Aydın'da 8 ay önce uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapılan ve tutuklanan İsmail Soncul'a ait cep telefonunda polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu orman yangını görselleri olduğu görüldü. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelinin cep telefonundan yurt dışında yaşayan bir kişiye, "Yaktım ama çabuk söndü" mesajı gönderdiği tespit edildi.



100 BİN LİRA HAVALE EDİLMİŞ

Soruşturmayı genişletilerek HTS kayıtları ve cep telefonu sinyalinden İbrahim Soncul'un 29 Temmuz 2021'de Bodrum ilçesi Meşelik mevkisinde olduğu bilgisine ulaşan Başsavcılık, aynı gün bölgede çıkan orman yangınında da 87 dekarlık bir alanın zarar gördüğünü, zanlının cep telefonundaki yangın fotoğraflarının da aynı alandan çekildiğini belirledi. Banka hesap hareketlerini de inceleyen savcılık, yangından bir süre sonra şüpheli İbrahim Soncul adına yurt dışından 100 bin lira havale yapıldığını saptadı. Uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden savcılığa getirilen İbrahim Soncul'un sorgusunda, "Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan bir yakınım ormanı yakmamı istedi. Bana yakmam için 100 bin lira verdiler. Yangın sırasında oradaydım ama ben yakmadım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Zanlı İbrahim Soncul, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan yeniden hakim karşısına çıkarılarak tutuklandı. Soncul'un ayrıca cep telefonu sinyalinden aynı dönemde Muğla'nın Milas ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarının çıktığı alanlara da yakın olduğu ve bu yöndeki araştırmaların da sürdüğü belirtildi.



KAZIM YÖRÜKÇE

DİĞER