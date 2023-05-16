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Haberler Muğla Boşanma davası açan eşine pankartlı özür

Boşanma davası açan eşine pankartlı özür

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Mustafa Karakayış arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanında dansöze para taktığı için kendisine boşanma davası açan eşi Tilbe Karakayış'tan özür dilemek için otomobilin arkasına 'Tilbe hayatım beni affet, seni çok seviyorum' yazılı pankart astı. Karakayış, "Beni affetsin diye her şey denedim. Son çare olarak arabanın arkasına özür pankartı astım" dedi.

DHA

16.05.2023, 19:01 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023, 19:02

Boşanma davası açan eşine pankartlı özür

Bodrum'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Karakayış geçen cuma arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanında dansöze para taktı. O anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. Durumu gören Tilbe Karakayış, eşinden boşanmak için dava açarak evi terk etti. Mustafa Karakayış, kendisini affettirmek için 'Tilbe hayatım beni affet, seni çok seviyorum' yazılı pankart hazırlayıp otomobiline astı.

Mustafa Karakayış, "Geçtiğimiz cuma günü arkadaşlarla bir programa gitmiştik. Alkolün de etkisiyle dansöze para taktım. O anları kendi sosyal medya hesabımdan paylaştım. Eşim de bunu gördü. Eşim kızdı bana ve boşanma davası açtı. Hata benim, özür diliyorum. Beni affetsin. 2 çocuğumuz var, onu seviyorum. Eşimi seviyorum, evine dönsün diyorum, pişmanım. Beni affetsin diye her şeyi denedim. Son çare arabanın arkasına özür pankartı astım. İnsanlar görüyor ve 'Biz seni affettik o da seni affeder' diyor" dedi.

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