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Haberler Muğla Marmaris'te "Damsız almıyoruz" kavgası: 10 yaralı

Marmaris'te "Damsız almıyoruz" kavgası: 10 yaralı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yat limanında bulunan bir eğlence mekanında görevlilerin "Damsız almıyoruz" uyarısının ardından bıçaklar ve kesici aletler ile çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Saldırgan 3 kişi polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete sevk edildi.

İHA

16.05.2023, 14:21

Marmaris’te Damsız almıyoruz kavgası: 10 yaralı

Marmaris Yat Limanı'nda gece saatlerinde bir eğlence mekanına girmek isteyen üç kişi, işletmenin güvenlik görevlisinin "Damsız almıyoruz" söyleminin üzerine üzerlerinde taşıdıkları kesici aletler ile önce güvenlik görevlisini, sonrada içeride eğlenen vatandaşlara saldırdı.

Çevredekilerin 112 acil ihbar hattını araması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 10 kişi ilçedeki hastanelerde tedavi görürken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırgan 3 kişi polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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