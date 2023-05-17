‘Damsız girilmez’ kavgasında 10 yaralı

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde yat limanında bulunan bir eğlence mekanında "Damsız almıyoruz" uyarısının ardından çıkan kavgada bıçaklar ve kesici aletler konuştu. ile çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Eğlence mekanına girmek isteyen üç kişi, önce güvenlik görevlisine, sonra da içeride eğlenen vatandaşlara saldırdı. Çevredekilerin 112 acil ihbar hattını araması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 10 kişi ilçedeki hastanelerde tedavi görürken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırgan 3 kişi polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete sevk edildi.

ADEM ÜLKER