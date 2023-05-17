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Haberler Muğla Muğla Datça açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla Datça açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Türk karasularına 5 düzensiz göçmen geri itildi. O göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlardan kurtarıldı.

İHA

17.05.2023, 19:06

Muğla Datça açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.
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