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Haberler Muğla Eşinden kurtulmak için bebeğiyle araçtan atladı

Eşinden kurtulmak için bebeğiyle araçtan atladı

18.5.2023

Gazete

Eşinden kurtulmak için bebeğiyle araçtan atladı
Otomobilde tartıştığı eşi Mustafa Daşdemir (41) tarafından tahralı saldırıya uğrayan Songül Daşdemir (37), kucağındaki bebeği ile araçtan atladı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde seyir halindeki otomobilden bir kadın ve bir bebeğin düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Songül Daşdemir ile 1 yaşındaki oğlu Arda hastaneye kaldırıldı. Annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Mustafa Daşdemir tutuklanırken, Songül Daşdemir'in jandarmadaki ifadesinde, otomobilden atladıktan sonra da eşinin tahrayı boğazına dayayarak ölümle tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.

ADEM ÜLKER
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