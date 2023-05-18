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Haberler Muğla Ölüm, emanet aldığı motosiklet ile geldi

Ölüm, emanet aldığı motosiklet ile geldi

18.5.2023

Gazete

Ölüm, emanet aldığı motosiklet ile geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü İbrahim Tekerek (49), yaşamını yitirdi. Tekerek'in, motosikleti arkadaşından emanet aldığı öğrenildi. Kaza, saat 22.30 sıralarında Yokuşbaşı Emin Anter Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tekerek, çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrularak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Tekerek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Öte yandan, Tekerek'in Bodrum Sanayi Sitesi'nde oto elektrikçilik yaptığı, motosikleti ise arkadaşından emanet aldığı öğrenildi.

ADEM ÜLKER
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