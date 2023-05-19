Bodrum’daki kaçak iskeleler yıkılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İmar ve Kıyı Kanunlarına muhalefet, kamu alanlarının işgali, kaçak dolgu ve kazı alanlarının ve çevre suçlarının tespiti ile belediyeye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu yasal süreçleri tamamlanan alanlarda yıkım işlemi başlatıldı. Ortakent- Yahşi sahilindeki son iskelenin de söküm işlemine başlandı. Kiralama süresi dolduğu ve yeni mevzuat gereği kiralama imkânı olmayan iskelenin söküm işlemlerinin kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yasal süreçleri tamamlanan kaçak yapıların yıkımı gerçekleştiriliyor" dedi. Aras, son 4 yılda 830 yapının yıkıldığını da açıkladı.



ADEM ÜLKER

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