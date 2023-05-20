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Haberler Muğla Kanserli köpeğe destek için müzayede

Kanserli köpeğe destek için müzayede

20.5.2023

Gazete

Kanserli köpeğe destek için müzayede
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kanser teşhisi konulan "Miki" isimli köpeğin tedavi masraflarını karşılamak için müzayede yapılacak. Müzayedenin geliri Miki'nin tedavisi için sahibi Anna Çelik'e bağışlanacak. Bodrum Antikacılar Derneği ve Bodrum Müzayede Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Ay, müzayedeye antikacılardan da destek beklediklerini söyledi. Yaptıkları müzayedelerin en anlamlısının bu olacağını kaydeden Ay, "Çorbada benim de tuzum olsun diyorsanız, ürün bağışlayarak ya da mezatımızdan ürün alarak destek olabilirsiniz. Bizler can dostlarımız için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız" dedi. Miki'nin sahibi Anna Çelik de, "Miki bu desteği hissediyor ve iyi olacağına inanıyor" dedi.

ADEM ÜLKER
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