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Haberler Muğla Kadın doktor Sakar Geçidi’nde virajı alamadı

Kadın doktor Sakar Geçidi’nde virajı alamadı

21.5.2023

Gazete

Kadın doktor Sakar Geçidi’nde virajı alamadı
Muğla'da meydana gelen trafik kazasında İstanbul'da görevli doktor otomobiliyle Sakar Geçidi'nden alt yola uçtu. Karahüseyinoğlu, hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak kurtarıldı, 2 parmağı koptu. Kaza, Muğla - Marmaris yolundaki Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Muğla'ya gelen Karahüseyinoğlu'nun (48) aracı virajda kontrolden çıktı ve 30 metreden Akyaka yoluna uçtu. Olay yerine ekipler sevk edildi. Karahüseyinoğlu'nun, serçe ve yüzük parmaklarının koptuğu tespit edildi. Parmaklar sağlık ekiplerine teslim edildi. Karahüseyinoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ADEM ÜLKER
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