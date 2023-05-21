Kokmuş tavukları ormana atan firmaya rekor ceza

Muğla'nın Milas ilçesinde Boğayokuşu mevkiinde ormanlık alana yarım ton kokmuş tavuk atan firma Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri tarafından paketlerdeki barkot numaralarından tespit edildi. Tavuklar, Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince toplandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğine sebep olan ve Milas'ta faaliyet gösterdiği belirlenen firmaya Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 819 bin 801 lira idari para cezası kesti. Şirketle ilgili idari soruşturma başlatıldı.



ADEM ÜLKER

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