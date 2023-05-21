Tarifsiz acı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dün sabah saatlerinde gıda zehirlenmesi geçiren aile hastanelik oldu. Anne ve üç çocuğu tedavi altına alındı. 6 aylık Uraz hayatını kaybetti. Acı olay Bodrum Ortakent'te meydana geldi.İddiaya göre, akşam saatlerinde bir düğüne katılan anne İnci Sandık ve 3 çocuğu sabaha karşı evlerinde kusma ve baş dönmesi yaşamaya başladı. Eşi ve çocuklarının fenalaştığını farkeden baba Alp Sandık 112'yi arayarak ambulans çağırdı. İnci Sandık ve çocukları Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve çocukları Karya Sandık (6), Taha Sandık (10) ve 6 aylık Uraz yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedaviye alındı. Çocuklardan 6 aylık Uraz doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamadı.Uraz'ın cenazesi ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken düğüne giden ve zehirlenen başka kimsenin olmadığı öğrenildi. Yoğun bakımda bulunan anne ve iki çocuğunun tedavisi sürüyor. Öte yandan Uraz'ın, anne sütünden zehirlenmiş olma ihtimali üzerinde de duruluyor.