Muğla’da 3 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, 2 ayrı basit yaralama " olmak üzere 3 ayrı suçtan 14 yıl, 3 ay karara bağlanmış hapis cezası ile yakalama kararı bulunan R.K. isimli şahıs yakalandı. R.K. isimli şüpheli Fethiye Bozyer Mahallesinde Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. R.K. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.