  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla açıklarında 179 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla açıklarında 179 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında 179 düzensiz göçmen yakalandı. Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 4 şüpheli ile 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

AA

23.05.2023, 08:37

Muğla açıklarında 179 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, İtalya rotası üzerinde hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurarak 96 düzensiz göçmeni yakaladı. Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 4 şüpheli de gözaltına aldı. Ayrıca Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik gemisi tarafından durdurulan İtalya rotasındaki yelkenli teknede 83 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 4 şüpheli ve 2 göçmen kaçakçısı ise gözaltına alındı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekiplerinin, Dalaman ilçesinde Kuyrucak Koyu'nda karadan ulaşımın olmadığı bir mevkide rahatsızlanan bir kişinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirerek, 112 Acil Servis ekiplerine teslim ettiği belirtildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA