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Haberler Muğla 18 yaşındaki genç kazaya kurban gitti

18 yaşındaki genç kazaya kurban gitti

25.5.2023

Gazete

18 yaşındaki genç kazaya kurban gitti
Muğla'nın Milas ilçesinde kullandığı traktör ile yola çıkan 18 yaşındaki Hüseyin Ak direksiyon hakimiyetini kaybederek 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Milas'ın Narhisar köyünden İkiztaş köyüne gitmek için kullandığı traktör ile yola çıkan 18 yaşındaki Hüseyin Ak direksiyon hakimiyetini kaybederek 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Traktörü görenler jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. ekipleri Hüseyin Ak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ak'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, jandarma kaz ile ilgili soruşturma başlattı.

ADEM ÜLKER
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