Kaza kurbanı aile toprağa verildi

Muğla'da aynı hastanede görev yaptığı karısını, yeni görev yeri olan Manisa'ya götürmek üzere yola çıkan sağlıkçının otomobili, kontrolden çıkan TIR'ın altında ezildi. Korkunç kazada Ümmü ve Hasan Çetinkaya ile kızları 3 yaşındaki İdil ile 6 Ece İkra hayatını kaybetti. 4 kişilik aileden anne Ümmü Çetinkaya ile 6 yaşındaki İkra'nın cenazesi Sarıgöl Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Baba Hasan Çetinkaya ile 3 yaşındaki İdil'in cenazeleri ise Kahramanmaraş'a gönderildi.Ailenin yeni bir hayat kurma hayalleri ise duyanları kahretti. Marmaris Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak görev yapan Hasan Çetinkaya ile birlikte aynı hastanede sözleşmeli tıbbi sekreterlik yapan eşi Ümmü Çetinkaya'nın (31) ataması, çok istediği baba ocağı Manisa'nın Alaşehir Devlet Hastanesi'ne yapıldı. Hafta sonu evini Muğla'dan Alaşehir'e taşıyan Ümmü Çetinkaya, pazartesi son mesaisini yaparak Marmaris Devlet Hastanesi'nden ilişiğini kesti. Bir süre daha Muğla'da çalıştıktan sonra eşinin yanına tayin olacağı günlerin hayalini kuran Hasan Çetinkaya, eşi ve iki kızını Alaşehir'deki yeni yuvalarına bırakıp dönmek için otomobiliyle Marmaris'ten yola çıktı. 4 kişilik Çetinkaya ailesini taşıyan otomobil, Denizli'nin Buldan ilçesini 6-7 kilometre geçip güney rampasına geldiğinde, karşı yönden gelirken yağış nedeniyle kontrolden çıkan Mehmet B. idaresindeki TIR'la çarpıştı.Karşı şeride geçip metrelerce sürüklediği otomobili hurdaya döndüren TIR, ormanlık alana devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, ailenin yardımına koştu. Baba, anne Ümmü ve 3 yaşındaki İdil'in olay yerinde hayatını kaybettiği kazadan yaralı kurtarılarak, vatandaşlar tarafından hastaneye yetiştirilen 6 yaşındaki abla Ece İkra Çetinkaya da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. TIR sürücüsü Mehmet B. hastaneye sevk edildi. Yaşanan kazanın ardından yakınları tarafından hastane morgundan teslim alınan Çetinkaya ailesinin cenazeleri, Manisa'nın Sarıgöl ilçesine getirildi. Taziye evinde helalliğin alınmasının ardından cenazeler, Dışkahveler Camisi'ne getirildi. Kılınan cenaze namazı sonrası Hasan Çetinkaya ile 3 yaşındaki kızı İdil'in cenazeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gönderildi. Anne Ümmü Çetinkaya ile 6 yaşındaki kızı İkra'nın cenazesi ise Sarıgöl Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.