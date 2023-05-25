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Haberler Muğla Muğla'da 71 göçmen ve insan kaçakçısı yakalandı

Muğla'da 71 göçmen ve insan kaçakçısı yakalandı

Muğla’da Bodrum açıklarında tekneyle yasa dışı yollarla yurtdışına gitmeye çalışan 71 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

İHA

25.05.2023, 15:51

Muğla’da 71 göçmen ve insan kaçakçısı yakalandı

Muğla'da Bodrum'dan yasadışı yollarla yurtdışına geçmeye çalışan göçmenlerin kaçışına aracılık eden organizatörler, son dönemde yelkenli tekneleri kullanmaya başladılar. Yelkenli tekne ile şüphe çekmemeye çalışan organizatörlere göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerinden kaçamıyor.

Son olayda Bodrum açıklarında İtalya rotası üzerinde hareketli yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, tekneyi durdurdu. Tekne içerisindeki 71 düzensiz göçmen yakalandı. 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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