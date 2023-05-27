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Haberler Muğla Muğla’da 20 göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Muğla’da 20 göçmen ve 3 organizatör yakalandı

27.5.2023

Gazete

Muğla’da 20 göçmen ve 3 organizatör yakalandı
Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın düzensiz göç ile mücadele çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmada Ula Gölcük mahallesi girişinde 20 düzensiz göçmen ve 3 organizatör olduğu değerlendirilen şahıs ile araçlara el konuldu. Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Denizli girişi Gölcük Mahallesi'nde yürüttüğü devriye sırasında 34 BRV 75 plakalı araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen 20 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü B.D. (44) ile A.Y. (26) ve E Y.D (23) isimli organizatörler gözaltına alındı.
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