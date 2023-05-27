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Haberler Muğla Muğla'da kaçak göçmen operasyonu! Tuğlaların arasına gizlenmiş halde bulundular

Muğla'da kaçak göçmen operasyonu! Tuğlaların arasına gizlenmiş halde bulundular

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ekipler tarafından durdurulan kamyonetin kasasından tuğlaların arasına gizlenen Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen polis yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

DHA

27.05.2023, 08:50

Muğla’da kaçak göçmen operasyonu! Tuğlaların arasına gizlenmiş halde bulundular

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İzmir'den Marmaris'e bir kamyonet ile göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Menteşe ilçe merkezinde bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada, kamyonetin branda ile kapatılan kasasındaki tuğlaların arasına gizlenen Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan organizatör şüphelisi İ.H.K. ve E.A. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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