Ege Bölgesi seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 | Ege Bölgesi’nde seçim sonuçları ve oy oranları..

Ege Bölgesi'nde milyonlarca seçmen 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına giderek oylarını kullandı. Vatandaşlar oyların sayılmaya başlaması ile birlikte yaşadıkları illerin seçim sonuçlarını araştırıyor. Canlı ve anlık seçim sonuçlarını yeniasir.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. Peki Ege Bölgesi'nde hangi aday önde? Muğla, Manisa, Aydın, Afyonkarahisar, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Uşak, Kütahya'da seçim sonuçları belli oldu mu? Ege Bölgesi'nde önde olan aday kim? İşte 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları ve oy oranları...

28 MAYIS 2023 EGE BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI

Türkiye bugün sandıklara koşarak seçimini yaptı. Sabah 08.00 itibarıyla başlayan seçimler 17.00'de sona erdi. Ege'de hangi aday ne kadar oy aldı? sorusu seçmenler tarafından merak ediliyor. İşte 28 Mayıs 2023 seçimlerine göre Ege Bölgesi seçim sonuçları...

MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MANİSA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYDIN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AFYONKARAHİSAR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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