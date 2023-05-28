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Haberler Muğla Tuğla kamuflajlı göçmen kaçakçılığı!

Tuğla kamuflajlı göçmen kaçakçılığı!

28.5.2023

Gazete

Tuğla kamuflajlı göçmen kaçakçılığı!
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 13 düzensiz göçmen, bir kamyonun kasasındaki tuğlaların arkasına gizlenmiş halde bulundu. 48 AJA 156 plakalı kamyon kasasında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını alan Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Menteşe girişindeki uygulama noktasında aracı durdurdu. Ekipler, kamyon kasasındaki tuğlaları indirince, 13 Suriye uyruklu düzensiz göçmenle karşılaştı. Düzensiz göçmenler kamyondan indirilirken, birisi kamyon sürücüsü olmak üzere İ.H.K. ve E.A. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

ADEM ÜLKER
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